L’ultimo sogno di re Giorgio si chiama Casa Mariù | il regalo ai bambini

Milanotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo sogno di Giorgio Armani si chiama Casa Mariù. Ma non ha avuto il tempo di annunciarlo al mondo. Avrebbe voluto presentare l’iniziativa in occasione della sfilata per i 50 anni dell’azienda ma si è spento prima. E ora il progetto vuole essere il suo personale lascito. Un’iniziativa che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ultimo - sogno

Alvaro Vitali ha svelato il suo sogno nel cassetto prima di morire: “Fare l’ultimo film di Pierino, ecco il titolo”

Ultimo all’Olimpico: e se il sogno cominciasse a pesare?

Tonali Juve è destinato a rimanere soltanto un sogno? Newcastle inamovibile, i bianconeri faranno quest’ultimo tentativo. Il punto

Addio a Giorgio Armani, la moda perde il suo re - Di pensiero, che si è fatto stile, in un'unità di intenti di una vita, iniziata l'11 luglio 1935 a Piacenza, e di una carriera, cominciata nel 1975, che ha portato 're Giorgio' - Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217ultimo Sogno Re Giorgio