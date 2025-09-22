L’ultima intervista di Charlie Kirk | un’ora prima dell’assassinio parlava di Musk che lo ha rilanciato

22 set 2025

Poche ore prima della sua morte, Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA, ha rilasciato quella che sarebbe stata la sua ultima intervista.  Registrata da Andrew K Smith, la conversazione offre uno sguardo sul pensiero di Kirk, toccando temi come l’imprenditorialità, la costruzione di business e la sua visione per il futuro. Smith ha condiviso il video dell’intervista su X (ex Twitter), descrivendola come “ un dialogo caldo, stimolante e apolitico “. Kirk, solo un’ora prima dell’evento alla Utah Valley University dove è stato assassinato il 10 settembre, si è aperto su diverse tematiche, mostrando ammirazione per figure come Elon Musk, definito un “ imprenditore fenomenale “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

l8217ultima intervista charlie kirkFunerali Kirk, arriva anche Musk: "Onorato di essere qui" - In Arizona, ai funerali, è arrivato quasi tutto il governo Trump, lo staff, molti politici e i volti più noti del mondo Maga. Riporta lastampa.it

