Luis Henrique a Inter TV | Ho lavorato molto per giocare contento della fiducia di Chivu Ho parlato con lui e mi ha detto che…
L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo. L’ Inter torna a festeggiare una vittoria in campionato, superando il Sassuolo per 2-1 grazie ai gol di Dimarco, terzino sinistro della squadra di Chivu, e Carlos Augusto, esterno difensivo. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a resistere al tentativo di riapertura della partita firmato da Walid Cheddira, attaccante dei neroverdi, che ha provato a sorprendere la retroguardia nerazzurra nei minuti finali. Tra i protagonisti del post-gara c’è anche Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia, che ha trovato spazio entrando nel secondo tempo al posto di Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: luis - henrique
Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique
Thuram irriconoscibile, Luis Henrique già bocciato: le reazioni social di Inter-Fluminense
Luis Henrique guarda avanti dopo Inter Fluminense: «Rialzeremo la testa e torneremo più forti di prima, questo club competerà per i massimi obiettivi!»
Luis Henrique: "Lavoro per queste opportunità: sento la fiducia di tutti" #ForzaInter #InterSassuolo - X Vai su X
Chivu: "Luis Henrique avrà chance, lo vedo in 4 ruoli! Ecco il problema che ha avuto" - facebook.com Vai su Facebook
Luis Henrique a InterTV: “Lavorato tanto per questo momento. Contento di esser entrato”; Luis Henrique: «Lavoro tanto per guadagnarmi queste opportunità»; Luis Henrique, dopo le visite manca solo la firma.
Luis Henrique a InterTV: “Lavorato tanto per questo momento. Contento di esser entrato” - Torna la vittoria in casa nerazzurra con l'Inter che supera il Sassuolo per 2 a 1 grazie alle reti d Dimarco e Carlos Auguato. Scrive msn.com
Luis Henrique chiave tattica: Chivu stravolge l’Inter - Arrivato come primo acquisto estivo dell’Inter, Luis Henrique non ha ancora lasciato il segno. Come scrive spaziointer.it