Luis Henrique a Inter TV | Ho lavorato molto per giocare contento della fiducia di Chivu Ho parlato con lui e mi ha detto che…

Internews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo. L’ Inter torna a festeggiare una vittoria in campionato, superando il Sassuolo per 2-1 grazie ai gol di Dimarco, terzino sinistro della squadra di Chivu, e Carlos Augusto, esterno difensivo. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a resistere al tentativo di riapertura della partita firmato da Walid Cheddira, attaccante dei neroverdi, che ha provato a sorprendere la retroguardia nerazzurra nei minuti finali. Tra i protagonisti del post-gara c’è anche Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia, che ha trovato spazio entrando nel secondo tempo al posto di Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

luis henrique a inter tv ho lavorato molto per giocare contento della fiducia di chivu ho parlato con lui e mi ha detto che8230

© Internews24.com - Luis Henrique a Inter TV: «Ho lavorato molto per giocare, contento della fiducia di Chivu. Ho parlato con lui e mi ha detto che…»

In questa notizia si parla di: luis - henrique

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Thuram irriconoscibile, Luis Henrique già bocciato: le reazioni social di Inter-Fluminense

Luis Henrique guarda avanti dopo Inter Fluminense: «Rialzeremo la testa e torneremo più forti di prima, questo club competerà per i massimi obiettivi!»

Luis Henrique a InterTV: “Lavorato tanto per questo momento. Contento di esser entrato”; Luis Henrique: «Lavoro tanto per guadagnarmi queste opportunità»; Luis Henrique, dopo le visite manca solo la firma.

luis henrique inter tvLuis Henrique a InterTV: “Lavorato tanto per questo momento. Contento di esser entrato” - Torna la vittoria in casa nerazzurra con l'Inter che supera il Sassuolo per 2 a 1 grazie alle reti d Dimarco e Carlos Auguato. Scrive msn.com

Luis Henrique chiave tattica: Chivu stravolge l’Inter - Arrivato come primo acquisto estivo dell’Inter, Luis Henrique non ha ancora lasciato il segno. Come scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Luis Henrique Inter Tv