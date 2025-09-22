L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Sassuolo. L’ Inter torna a festeggiare una vittoria in campionato, superando il Sassuolo per 2-1 grazie ai gol di Dimarco, terzino sinistro della squadra di Chivu, e Carlos Augusto, esterno difensivo. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato solidità e determinazione, riuscendo a resistere al tentativo di riapertura della partita firmato da Walid Cheddira, attaccante dei neroverdi, che ha provato a sorprendere la retroguardia nerazzurra nei minuti finali. Tra i protagonisti del post-gara c’è anche Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato in estate dall’Olympique Marsiglia, che ha trovato spazio entrando nel secondo tempo al posto di Dimarco. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique a Inter TV: «Ho lavorato molto per giocare, contento della fiducia di Chivu. Ho parlato con lui e mi ha detto che…»