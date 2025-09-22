Luciana Littizzetto brinda con l’immagine di Mao ma non c’è niente da ridere video FdI | nostalgie sinistre

Luciana Littizzetto è tornata, ma c’è poco da ridere: la rossa comica torinese ha postato un video sui social in cui sorseggia un caffè in una tazzina con l’effigie di Mao Zedong. L’occasione è data da un pranzo in un noto ristorante cinese di Torino, dove la spalla comica di Fabio Fazio ironizza sull’immagine che compare sulla tazzina. Sui social non l’hanno presa benissimo: «Cosa festeggi, Mao?», scrive un utente tra i tanti perplessi dalla scelta. Leggi anche Non ditelo a D'Alema: la giornalista cinese che ha fatto lo scoop sul Covid condannata ad altri 4 anni di carcere. Littizzetto cerca di far ridere offendendo l'esercito italiano: "Facciamo cag. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Luciana Littizzetto brinda con l’immagine di Mao, ma non c’è niente da ridere (video) FdI: nostalgie sinistre

