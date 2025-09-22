Luce e ombra in equilibrio | questa sera scatta l’autunno astronomico

Con la stessa discrezione di un sipario che cala sull’estate, questa sera la Terra attraversa il punto d’equilibrio in cui buio e luce si stringono la mano. L’autunno fa il suo ingresso, promettendo tonalità calde e giornate via via più brevi, mentre il calendario segna 22 settembre 2025, ore 20:30. La perfetta simmetria di questo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Luce e ombra in equilibrio: questa sera scatta l’autunno astronomico

In questa notizia si parla di: luce - ombra

"A calata du suli Fest": riti di passaggio tra luce e ombra al Parco Diffuso di Pellaro

‘Premio Simonetta Lamberti – Cautano in Poesia 2025’: un’edizione che oscilla tra luce e ombra

Dietro ogni luce, un’ombra che non vuole sparire. The Conjuring - Il rito finale è al cinema. #TheConjuringIlFilm https://theconjuringspettacoli.it - X Vai su X

Dietro ogni luce, un’ombra che non vuole sparire. The Conjuring - Il rito finale è al cinema. #TheConjuringIlFilm https://www.theconjuringspettacoli.it - facebook.com Vai su Facebook

Poesia del Giorno; Oroscopo settimanale di Cure Naturali 22-28 settembre 2025; ERMANNO SCERVINO PRESENTA LA COLLEZIONE RESORT 2026.

Equilibrio ottimale tra luce e ombra - L'ambiente interno di The Line è stato accuratamente progettato per consentire un equilibrio ottimale tra luce solare, ombra e ventilazione naturale. Da corriere.it

The Line, la smart city per 9 milioni di persone che nascerà in Arabia Saudita: le foto del progetto - L'ambiente interno di The Line è stato accuratamente progettato per consentire un equilibrio ottimale tra luce solare, ombra e ventilazione naturale. Secondo corriere.it