Lucchese - Primo successo in campionato Caggianese lancia la Pantera allo Zenith

Zenith Prato 0 Lucchese 1 ZENITH PRATO (3-4-2-1): Brunelli; Fiaschi (4’ st Castiello), Sinisgallo, Kouassi; Toccafondi, Banchelli (35’ st Nannipieri), Del Pela, Parrini (15’ st Mertiri); Geri (28’ st Danti), Saccenti (40’ st Moretti); Tempestini. (A disp.: Caroti, Innocenti, Moussad, Biagini). All.: Settesoldi. LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Pupeschi, Rotondo, Mauro (44’ st Bossini); Palma (15’ st Palo), C. Russo, (27’ st Onu), Sansaro; Riad, Galotti (38’ st Bartolotta), Caggianese (47’ st Maggiari). (A disp.: Rossi, Xeka, Morisi, L. Russo). All.: Pirozzi. Arbitro: Poggianti di Livorno (assistenti: Braga e Seneviratna). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Primo successo in campionato. Caggianese lancia la Pantera allo Zenith

In questa notizia si parla di: lucchese - primo

Lucca in Maschera 2025: al via i lavori per il primo carro tutto lucchese dedicato alla Pantera, simbolo della città L'assessore Remo Santini, accompagnato da alcuni membri dell'Ufficio Turismo, si è recato questa mattina (venerdì 10 gennaio) alla Cittadella del - facebook.com Vai su Facebook

Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1; Lucchese, una vittoria di rigore nonostante mezza squadra out; Tre punti che pesano.

Lucchese, vittoria contro una big e festa: Zenith Prato ko 0-1 - Calcio Eccellenza: i rossoneri conquistano il primo successo in campionato grazie ad un penalty trasformato da Caggianese. Segnala lanazione.it

Lucchese, Pirozzi si gode il successo: “Questo gruppo ha già una identità di squadra” - Rossoneri più forti della sfortuna e degli infortuni: "Non ho la cultura dell'alibi". Si legge su luccaindiretta.it