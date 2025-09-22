L'uccello che nessuno aveva mai visto | il caso del primo animale ibrido a causa del cambiamento climatico

22 set 2025

Per la prima volta in natura è stato avvistato e monitorato un esemplare che è il frutto di una ibridazione tra una ghiandaia azzurra e una verde. Secondo gli esperti è il frutto dell'incontro tra due specie separate da 7 milioni di anni di evoluzione e i cui areali non si sovrapponevano fino a pochi decenni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

