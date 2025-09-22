L'uccello che nessuno aveva mai visto | il caso del primo animale ibrido a causa del cambiamento climatico

Per la prima volta in natura è stato avvistato e monitorato un esemplare che è il frutto di una ibridazione tra una ghiandaia azzurra e una verde. Secondo gli esperti è il frutto dell'incontro tra due specie separate da 7 milioni di anni di evoluzione e i cui areali non si sovrapponevano fino a pochi decenni fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uccello - aveva

È morto Graham Greene, l’interprete di Uccello Scalciante in Balla coi lupi aveva 73 anni

Addio a Graham Greene, morto l’attore nativo americano che interpretava “Uccello scalciante” in Balla coi lupi, aveva 73 anni

È morto Graham Greene, l’interprete di Uccello Scalciante in Balla coi lupi aveva 73 anni - X Vai su X

Questa è la "Carta a volo d'uccello" fatta da Leonardo Da Vinci nel 1503, con un pò d'approssimazione vengono ricostruite le posizioni dei paesi e delle città della Toscana con un pò d'approssimazione, anche perchè non aveva il GPS Leonardo e dubito foss - facebook.com Vai su Facebook

L'uccello che nessuno aveva mai visto: il caso del primo animale ibrido a causa del cambiamento climatico; Dimmi come canti, ti dirò chi sei; Il chiurlottello: chi l’ha visto?.

L’uccello che nessuno aveva mai visto: il caso del primo animale ibrido a causa del cambiamento climatico - Per la prima volta in natura è stato avvistato e monitorato un esemplare che è il frutto di una ibridazione tra una ghiandaia azzurra e una verde ... Riporta fanpage.it