Lucca | Penso di essere lo stesso di quando sono arrivato perché non ero abituato ai carichi di lavoro di Conte

Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, ha commentato in conferenza stampa la vittoria contro il Pisa La conferenza di Lucca. «Sono felicissimo per il gol e per i tre punti fondamentali. Abbiamo reagito da grande squadra quale siamo, dobbiamo lavorare settimana per settimana su quello che ci chiede il mister». Sull’abbraccio con Conte:  « Da quando sono arrivato mi sono sentito subito a casa. Siamo un gruppo fantastico, cerchiamo di aiutarci tutti, un gruppo così non l’ho mai incontrato. Sono contento di far parte di questa squadra e di questa società, che fin dal primo momento mi hanno accolto benissimo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

