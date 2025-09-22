Lorenzo Lucca trova il primo gol in maglia Napoli nella serata in cui un suo gol serviva. Contro il Pisa l’ex Udinese va a segno e a fine partita si presenta ai microfoni di Dazn: Le parole di Lucca. «Ho dedicato il gol alla mia ragazza e a mia mamma che sono qui, poi mi sono trovato il mister addosso e ho esultato con lui. Mi aiuta molto, mi sprona, io sono contento di essere qui» Su Spinazzola. «Ho Spinazzola e Lucca al Fantacalcio. Ho preso Leo perché me lo sentivo». Lacca ha parlato anche a Sky Il primo gol col Napoli? «Sono contentissimo perché abbiamo portato tre punti fondamentali a casa, dobbiamo continuare con questo andazzo perché sappiamo di essere forti, ma dobbiamo continuare a lavorare per conquistare quanti piÃ¹ punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lucca: «Il gol più bello? Quello di Spinazzola, ce l’ho al fantacalcio»