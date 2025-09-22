Lucca | Il gol più bello? Quello di Spinazzola ce l’ho al fantacalcio

Ilnapolista.it

Lorenzo Lucca trova il primo gol in maglia Napoli nella serata in cui un suo gol serviva. Contro il Pisa l’ex Udinese va a segno e a fine partita si presenta ai microfoni di Dazn: Le parole di Lucca. «Ho dedicato il gol alla mia ragazza e a mia mamma che sono qui, poi mi sono trovato il mister addosso e ho esultato con lui. Mi aiuta molto, mi sprona, io sono contento di essere qui» Su Spinazzola.   «Ho Spinazzola e Lucca al Fantacalcio. Ho preso Leo perché me lo sentivo». Lacca ha parlato anche a Sky Il primo gol col Napoli? «Sono contentissimo perché abbiamo portato tre punti fondamentali a casa, dobbiamo continuare con questo andazzo perché sappiamo di essere forti, ma dobbiamo continuare a lavorare per conquistare quanti piÃ¹ punti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lucca: «Il gol più bello? Quello di Spinazzola, ce l'ho al fantacalcio»

