Lucca Film Festival 2025 | in arrivo la grande sezione horror con Lamberto Bava e Fabrice Du Welz

Il Lucca Film Festival 2025 prosegue oggi, 22 settembre, con proiezioni ed eventi diffusi che accompagneranno il pubblico fino al gran finale del 28 settembre. Dopo l’apertura con Kevin Spacey e in attesa del Premio alla Carriera a Malcolm McDowell il 24 settembre, cresce l’attesa per gli appuntamenti dedicati al cinema horror che caratterizzeranno la parte conclusiva della manifestazione. Horror protagonista a Lucca. Il 28 settembre il Festival si chiuderà con un evento speciale: la proiezione in versione restaurata 4K di Demoni (1985), capolavoro di Lamberto Bava. Il regista sarà presente a Lucca per introdurre il film e per presentare in anteprima il suo nuovo romanzo Demoni 3, un prequel letterario che arricchisce l’universo del cult. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

