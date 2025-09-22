Potrebbe essere una delle possibili novità di formazione di questa sera contro il suo vecchio passato. E l’occasione è più ghiotta che mai Tra poche ore il Napoli tornerà a calpestare il terreno di gioco del Maradona in un match delicato contro il Pisa. Siamo alla quarta di campionato, ma è già una sfida da un sapore diverso rispetto alle altre. E tutto grazie a quel pari della Juventus contro l’Hellas Verona, che mette di conseguenza la sfida contro il Pisa nella categoria “partite importanti”. Certo, il campionato è ancora lungo e può succedere di tutto, ma Antonio Conte vorrà sicuramente mandare un chiaro messaggio alle dirette avversarie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lucca, da ex contro il Pisa: perché è la serata perfetta per conquistare i tifosi del Napoli