Lucca avrà lo spazio per dimostrare che 40 milioni non sono stati gettati al vento? Corbo

Ilnapolista.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Corbo su Repubblica scrive anche di Lucca che con ogni probabilità stasera contro il Pisa si accomoderà nuovamente in panchina. Sarà Hojlund a giocare titolare. Scrive Corbo su Repubblica Napoli: Molti danno Lucca titolare. Altri la conferma di Hojlund. Sembra più razionale la seconda ipotesi. Il turnover, per chi legge nella mente di Conte, può cominciare quando il Pisa è stato già disilluso. Segue una riflessione al contrario: ma Lucca avrà lo spazio per dimostrare che 40 milioni non sono stati gettati al vento? Questa riflessione ne chiama altre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

