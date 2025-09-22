Lucca al via il festival che celebra Puccini organista
Lucca, 22 settembre 2025 - Cinque concerti per riscoprire una pagina poco nota di Giacomo Puccini e svelare la sua passione per l'organo. “ Lucca e gli organi di Puccini ” è la rassegna organizzata dall’associazione Toscana Classica con il contributo del Ministero della Cultura che, dal 27 settembre al 26 ottobre 2025, celebrerà il legame profondo tra Puccini e il re degli strumenti. L’organo accompagnò il grande compositore fin dall’adolescenza e oggi torna protagonista grazie al ritrovamento di circa 60 brani composti d’artista per questo strumento. A far da cornice saranno proprio quelle chiese lucchesi dove Puccini mosse i primi passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: lucca - festival
