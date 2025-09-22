Luca Marelli risponde a Grosso | Sul rigore di Matic la decisione dell’arbitro è…

Luca Marelli. Gli episodi arbitrali di Inter-Sassuolo hanno alimentato le discussioni nel postpartita, soprattutto per la protesta di Fabio Grosso e dei suoi giocatori. A chiarire i dubbi ci ha pensato Luca Marelli, intervenuto su DAZN, che ha spiegato perché l’arbitro Marinelli non abbia concesso il calcio di rigore richiesto dal Sassuolo. “ Si lamentano Matic e Grosso per una trattenuta di Frattesi in area che potrebbe causare il calcio di rigore. La caduta di Matic è ritardata rispetto alla trattenuta, il giocatore neroverde tenta di controllare e si lascia andare a terra dopo il mancato controllo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it