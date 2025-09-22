Luana Bongiorno | dall’Italia alla Romania la nuova sfida a The Voice

Luana Bongiorno torna a far parlare di sé. Dopo il successo del suo singolo d’esordio, entrato sorprendentemente nelle classifiche indipendenti italiane, l’artista ha deciso di compiere un passo audace: candidarsi a The Voice Romania. «Ho inviato un provino quasi per gioco – racconta – e dopo soli quattro giorni mi hanno contattata per partecipare ai casting. È stato tutto inaspettato, un vortice di novità che mi ha portata a prendere un aereo e volare a Bucarest». Un’esperienza che l’ha segnata profondamente, sia dal punto di vista umano che artistico. «La lingua rumena mi ha affascinata, con le sue radici latine e le influenze slave. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

