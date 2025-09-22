Lovigino e Peppe Misso canti di sangue
"Un mosaico imbottito di polvere da sparo”: così l’ex bo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: lovigino - peppe
Lovigino e Peppe Misso, dal sogno del riscatto alla lotta tra clan della camorra, al pentimento. Amici e poi rivali, e pure romanzieri e parolieri. L'articolo di Francesco Palmieri è nel Foglio del weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it - X Vai su X
Gira voce che Luigi Giuliano, “Lovigino”, sia tornato a Forcella. Ho verificato: non è vero, almeno per ora. Ma se accadesse sarebbe devastante. Perché non importa cosa farà, ma cosa rappresenterebbe. E il messaggio sarebbe chiaro: “non ho mai tradito, son - facebook.com Vai su Facebook
Lovigino e Peppe Misso, canti di sangue.
Lovigino e Peppe Misso, canti di sangue - Dal sogno del riscatto alla lotta tra clan della camorra, al pentimento. Scrive ilfoglio.it