CURTO 5.5 – Non sempre pulito negli interventi, è costretto a spendere un’ammonizione e a fine primo tempo Pagliuca lo toglie. GUARINO 5.5 – Entra nella posizione di braccetto destro nella linea difensiva a tre, ma anche lui va sovente in difficoltà. LOVATO 6 – L’unico a salvarsi nella difesa azzurra. Tiene a bada Tsadjout, che alla fine comunque due conclusioni se le prende, e cerca di mettere qualche pezza. CARBONI 5.5 – Primo tempo positivo per aggressività e senso della posizione, in calo nella ripresa quando si trova spesso anche sul settore destro di difesa, dove va a vuoto su una rimessa laterale spalancando la porta al vantaggio locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lovato ci mette una pezza. Elia, una scintilla sul finale