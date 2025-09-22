Lovato ci mette una pezza Elia una scintilla sul finale
CURTO 5.5 – Non sempre pulito negli interventi, è costretto a spendere un’ammonizione e a fine primo tempo Pagliuca lo toglie. GUARINO 5.5 – Entra nella posizione di braccetto destro nella linea difensiva a tre, ma anche lui va sovente in difficoltà. LOVATO 6 – L’unico a salvarsi nella difesa azzurra. Tiene a bada Tsadjout, che alla fine comunque due conclusioni se le prende, e cerca di mettere qualche pezza. CARBONI 5.5 – Primo tempo positivo per aggressività e senso della posizione, in calo nella ripresa quando si trova spesso anche sul settore destro di difesa, dove va a vuoto su una rimessa laterale spalancando la porta al vantaggio locale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: lovato - mette
A poche settimane dal suo ritorno sulla scena musicale, Demi Lovato pubblica il suo nuovo singolo “Here All Night”. Si tratta del nuovo brano disponibile dal 19 settembre. Un assaggio di quello che i fan sospettano essere il suo nono album, in uscita prossima - facebook.com Vai su Facebook
Lovato ci mette una pezza. Elia, una scintilla sul finale.