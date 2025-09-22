Lotto pioggia di ricche vincite a Napoli e in provincia grazie agli ambi

Napolitoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei concorsi di venerdì 19 e sabato 20 settembre a Napoli e provincia sono stati vinti totali 105.500 euro con il gioco del Lotto.50mila sono andati nella città partenopea grazie a sei ambi in viale Colli Aminei, quattro terni e una quaterna, mentre a Sant'Antonio Abate - riferisce Agipronews - è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

