Lottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell'avversaria ma fa una brutta scoperta | scene surreali
Durante il match di Philadelphia Amanda Mazza tenta una presa di sottomissione, ma si rompe il braccio sul mento di Emily Hansen: l’incontro finisce tra paura e incredulità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: lottatrice - pensa
“Che vuol dire decostruire la mascolinità?” Tra l’estremo ‘destro’ che pensa ai femminismi come anacronistiche rivendicazioni di donne insensatamente arrabbiate con gli uomini e un estremo ‘sinistro’ che li ritiene fuffa utile solo a distrarre dall’unica e importa - facebook.com Vai su Facebook
Lottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell'avversaria ma fa una brutta scoperta: scene surreali; Forse ha un volto la Rosie di Whole lotta Rosie degli AC/DC.
Lottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell’avversaria ma fa una brutta scoperta: scene surreali - Durante il match di Philadelphia Amanda Mazza tenta una presa di sottomissione, ma si rompe il braccio sul mento di Emily Hansen: l’incontro finisce ... Riporta fanpage.it