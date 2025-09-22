Lottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell'avversaria ma fa una brutta scoperta | scene surreali

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match di Philadelphia Amanda Mazza tenta una presa di sottomissione, ma si rompe il braccio sul mento di Emily Hansen: l’incontro finisce tra paura e incredulità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lottatrice - pensa

Lottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell'avversaria ma fa una brutta scoperta: scene surreali; Forse ha un volto la Rosie di Whole lotta Rosie degli AC/DC.

lottatrice pensa aver rottoLottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell’avversaria ma fa una brutta scoperta: scene surreali - Durante il match di Philadelphia Amanda Mazza tenta una presa di sottomissione, ma si rompe il braccio sul mento di Emily Hansen: l’incontro finisce ... Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Lottatrice Pensa Aver Rotto