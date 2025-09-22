Lotta dei Contrari Garofano festeggia la 12esima Spada
Per la dodicesima volta in trentatré edizioni, la Contrada di Garofano vince la Spada dei Contrari. La squadra, capitanata da Alessio Muratori, ha messo in fila anche quest’anno le altre cinque contrade concorrenti, bissando il successo del 2024. La classifica finale della Lotta per la Spada dei Contrari 2025, manifestazione organizzata dall’associazione Borgo Castello che si tiene ogni anno il terzo fine settimana di settembre nel borgo medievale di Savignano, vede quindi la seguente classifica: Garofano a 50 punti dopo due giorni di giochi di abilità e destrezza, seguita da Magazzino a 42, Mulino a 41, Doccia a 35, Castello a 31 e Formica a 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Guida al weekend - Dal Festivalfilosofia alla Sagra dell'Uva e del Lambrusco Grasparossa, passando per la Lotta per la Spada dei Contrari fino alla Festa del fungo porcino a Sant'Annapelago: questo e tanto altro da oggi a domenica in provincia di Modena - facebook.com Vai su Facebook
