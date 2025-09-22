Lotta dei Contrari, Garofano festeggia la 12esima Spada.

Per la dodicesima volta in trentatré edizioni, la Contrada di Garofano vince la Spada dei Contrari. La squadra, capitanata da Alessio Muratori, ha messo in fila anche quest’anno le altre cinque contrade concorrenti, bissando il successo del 2024. La classifica finale della Lotta per la Spada dei Contrari 2025, manifestazione organizzata dall’associazione Borgo Castello che si tiene ogni anno il terzo fine settimana di settembre nel borgo medievale di Savignano, vede quindi la seguente classifica: Garofano a 50 punti dopo due giorni di giochi di abilità e destrezza, seguita da Magazzino a 42, Mulino a 41, Doccia a 35, Castello a 31 e Formica a 24. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

