Lotta alla criminalità organizzata Immobili confiscati e legalità sette progetti proposti da Ferrara

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna è ai primi posti in Italia per numero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e riutilizzati per finalità sociali: 49 in totale quelli che hanno ottenuto un finanziamento da viale Aldo Moro. Tra questi anche due immobili a Reggio Emilia e una palazzina a Sorbolo Mezzani (Parma) confiscati nell’ambito dell’inchiesta Aemilia. Dati che emergono dal rapporto sugli Accordi di programma sulla legalità e prevenzione del crimine organizzato in Emilia-Romagna 2025, documento che elenca sia i progetti legati al recupero e riutilizzo dei beni confiscati, sia quelli relativi ad altre iniziative e attività destinate alla promozione della legalità e della cittadinanza responsabile, e che godono di un finanziamento regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lotta alla criminalit224 organizzata immobili confiscati e legalit224 sette progetti proposti da ferrara

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta alla criminalità organizzata. Immobili confiscati e legalità, sette progetti proposti da Ferrara

In questa notizia si parla di: lotta - criminalit

lotta criminalit224 organizzata immobiliLotta alle mafie, 49 gli immobili recuperati in regione dal 2011 - L'investimento complessivo supera i 7 milioni di euro, tanti progetti per restituire le strutture alla comunità ... Scrive rainews.it

Finanza: Draghi, collaborazione internazionale per lotta a criminalita' organizzata - Questo mese, l'Italia ha siglato un nuovo protocollo che migliora il coordinamento tra Stati nella lotta ... milanofinanza.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lotta Criminalit224 Organizzata Immobili