Il giro di vite continua e non si ferma. I carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio, ottenendo significativi risultati nella prevenzione e repressione dei reati. Un lavoro certosino, capillare su un territorio ampio e dalle tante criticità. Le operazioni condotte dai carabinieri confermano il loro impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità che si presenta con tanti volti diversi, contribuendo a garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità. Dal Valdarno alla Valdicecina i controlli sono stati tantissimi e, anche, i conseguenti risultai. A San Miniato, un 28enne è stato denunciato per aver guidato sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, rifiutandosi successivamente di sottoporsi agli accertamenti clinici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta alla criminalità: "Avevano dei coltelli"