lotta alla contraffazione sequestrati oltre 13mila articoli

Macerata, 22 settembre 2025 - Sequestrati 7.330 articoli con marchi contraffatti, 3.062 non sicuri e 3.167 messi in vendita senza autorizzazione; denunciate 6 persone a piede libero -tra cui un’estetista che aveva ancora prodotti Tpo- e segnalate 5 persone ai sindaci e 4 alla Camera di Commercio. È questo l’amaro bilancio estivo delle Fiamme Gialle di Macerata. Negli ultimi tre mesi, i finanzieri in forza ai reparti dipendenti dal comando provinciale hanno infatti sottoposto a sequestro oltre 13.550 prodotti. All’esito di tali interventi, sono state segnalate cinque persone al competente sindaco e altre quattro alla locale Camera di Commercio; sei sono state denunciate persone a piede libero alla procura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

