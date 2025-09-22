Los Angeles 2028 is coming… Le nuove punte in arrivo per l’atletica italiana

L’Italia ha conquistato sette medaglie ai Mondiali 2025 di atletica (migliorato di un’unità il record di Goteborg 1995),  ha chiuso al limitare della top-10 del medagliere e ha terminato al sesto posto nella classifica a punti con 15 finalisti (a -1 dal primato di Atene 1997). La spedizione tricolore ha regalato grandi soddisfazioni a Tokyo e il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è iniziato nel miglior modo possibile, il movimento è in ottima salute e potrebbe anche arrivare dei rinforzi nei prossimi anni per essere ancora più competitivi. Quali sono le nuove punte all’orizzonte per arricchire la Nazionale di Mattia Furlani, Nadia Battocletti e compagni? Partendo dal presupposto che gli stessi Furlani e Battocletti, ma anche Larissa Iapichino, Lorenzo Simonelli, Matteo Sioli, Francesco Pernici, Matteo Sioli e altri interpreti sono decisamente giovani e con un lungo futuro davanti a loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

