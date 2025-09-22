L’Italia ha conquistato sette medaglie ai Mondiali 2025 di atletica (migliorato di un’unità il record di Goteborg 1995), ha chiuso al limitare della top-10 del medagliere e ha terminato al sesto posto nella classifica a punti con 15 finalisti (a -1 dal primato di Atene 1997). La spedizione tricolore ha regalato grandi soddisfazioni a Tokyo e il cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 è iniziato nel miglior modo possibile, il movimento è in ottima salute e potrebbe anche arrivare dei rinforzi nei prossimi anni per essere ancora più competitivi. Quali sono le nuove punte all’orizzonte per arricchire la Nazionale di Mattia Furlani, Nadia Battocletti e compagni? Partendo dal presupposto che gli stessi Furlani e Battocletti, ma anche Larissa Iapichino, Lorenzo Simonelli, Matteo Sioli, Francesco Pernici, Matteo Sioli e altri interpreti sono decisamente giovani e con un lungo futuro davanti a loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Los Angeles 2028 is coming… Le nuove punte in arrivo per l’atletica italiana