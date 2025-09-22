L’orrore del mondo cattolico di fronte a Gaza Israele non vuole mettersi al sicuro ma annientare

Sconcerto, disgusto e orrore attraversano il mondo cattolico e cristiano dinanzi alla strage quotidiana attuata dal governo israeliano a Gaza. Domenica all’Angelus papa Leone ha ripetuto il suo appello per la “terra martoriata di Gaza”. A pregare insieme a lui si erano dati appuntamento numerose associazioni, fra cui rappresentanze di Agesci, Azione Cattolica, Caritas, Focolarini, Acli, Pax Christi, la Federazione dei settimanali cattolici, l’Associazione Donne in Vaticano. Con loro Leone ha ribadito che in Terrasanta “non c’è futuro basato sulla violenza, sull’esilio forzato, sulla vendetta”. Chi ama veramente i popoli “lavora per la pace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

