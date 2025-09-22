L'oroscopo di lunedì 22 settembre 2025 | le previsioni segno per segno di Ginny

Che movimenti intensi nell'oroscopo di oggi, lunedì 22 settembre 2025: dopo l'eclissi di Sole, Marte passa in Scorpione e intorno alle 20 anche il Sole entra in Bilancia nell'equinozio d'autunno. Il segno fortunato di oggi è l'Acquario, che si è liberato dall'opposizione di Venere, mentre il segno sfortunato è l'Ariete. 🔗 Leggi su Fanpage.it