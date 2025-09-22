L’orologio in oro giallo e diamanti ritirato dal mercato nei primi anni 2000 torna in tendenza nel mondo del fashion grazie alla popstar

V ivere nell’ era social, degli influencer e delle pop star capaci di trascinare le masse, significa non smettere mai di stupirsi. Sopratutto quando basta un singolo scatto su Instagram per dettare le mode e cambiare le tendenze. L’ultima celebrità ad aver esercitato il suo super potere è stata la regina del pop Taylor Swift con il suo orologio Cartier Demoiselle in oro giallo. Elegante, piccolo ma soprattutto ritirato dal mercato nel 2000, il Demoiselle non era mai riuscito a entrare nell’ Olimpo dei modelli iconici di Cartier. Ecco il super potere effetto Swift: con una sola foto – quella pubblicata per annunciare le nozze con Travis Kelce – la pop star ha trasformato l’orologio da accessorio perduto nell’oblio della moda a nuovo oggetto del desiderio. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L’orologio in oro giallo e diamanti, ritirato dal mercato nei primi anni 2000, torna in tendenza nel mondo del fashion grazie alla popstar

In questa notizia si parla di: orologio - giallo

Versace 1875. . L’orologio dei grandi viaggiatori. Sky-Dweller di Rolex in oro giallo 18 ct con cassa da 42 mm, quadrante color champagne, bracciale Oysterflex. Per info e disponibilità ? 0965 22490 Siamo a #ReggioCalabria | Corso Garibaldi 296 www.v - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Ferragni brilla tra oro e diamanti: i nuovi gioielli valgono quasi 80mila euro - Chiara Ferragni ha aggiunto dei nuovi gioielli preziosi alla sua collezione, dall’anello pantera al mini orologio, fino ad arrivare al bracciale- Riporta fanpage.it

La moda e i gioielli della bella estate che verrà - Giacca di tweed con bottoni gioiello e mini tuta di maglia stretch, tutto Chanel, come i bracciali Coco Crush d’oro giallo, oro beige e oro bianco con diamanti e l’anello Plume de Chanel d’oro bianco, ... Secondo elle.com