Loretta Goggi e quella frecciatina a Carlo Conti | Non l’ho più sentito Poi la rivelazione su Pippo Baudo

Dopo oltre un anno lontano dalle scene, Loretta Goggi è tornata in televisione e lo ha fatto nel salotto della domenica: ospite di Mara Venier nella prima puntata della nuova stagione di Domenica In, l’artista si è raccontata con la consueta sincerità, tra ricordi, frecciate e progetti futuri. L’omaggio a Pippo Baudo: "Mi ha dato tutto". Non poteva mancare un commosso ricordo di Pippo Baudo, scomparso da poco e figura centrale nella carriera di Loretta Goggi: " Non sono riuscita a essere presente al suo funerale perché ero fuori, ma a lui devo tutto quello che sono oggi ", ha detto con la voce spezzata dall’emozione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Loretta Goggi e quella frecciatina a Carlo Conti: "Non l’ho più sentito". Poi la rivelazione su Pippo Baudo

