Lorenzo Musetti può effettuare un sorpasso nel ranking ATP se vince la finale a Chengdu E le Finals si avvicinano…
Lorenzo Musetti tornerà a disputare per il secondo anno consecutivo l’ultimo atto dei Chengdu Open 2025 di tennis, ed infatti ha eguagliato il risultato raggiunto lo scorso anno, quando poi però perse in finale: l’azzurro al momento conferma il nono posto nel ranking ATP, riportandosi a quota 3505, così come nella classifica ufficiale di lunedì 15 settembre. Con il successo in finale Musetti guadagnerebbe una posizione: portando a casa il torneo, infatti, il tennista italiano salirebbe a quota 3590, guadagnando 85 punti, ed in questo modo scavalcherebbe l’ australiano Alex de Minaur, attualmente a quota 3545, e salirebbe all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti verso Wimbledon: “Non era scontata la mia presenza. Voglio difendere la semifinale del 2024”
Lorenzo Musetti è davvero sceso in campo con una giacca Bottega Veneta
Lorenzo Musetti ha vinto il 92% di punti con la prima nel match contro Shevchenko - X Vai su X
Alle 15.30 Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev, numero 3 al mondo, per accedere alla semifinale dell'ATP di Vienna Chi vincerà? - facebook.com Vai su Facebook
Cincinnati Paolini può battere la Swiatek? Ecco le quote.
Musetti al 2° turno degli US Open: Mpetshi Perricard battuto in 4 set - Il carrarino è al secondo turno dello Slam newyorkese grazie al successo sul francese Giovanni Mpetshi Perricard: 6- sport.sky.it scrive
Lorenzo Musetti chi è: età, carriera, la fidanzata, i figli e la proiezione ranking (può salire al quarto posto). Tutto sull'azzurro ai quarti degli US Open - Tutto pronto per il derby azzurro ai quarti di finale degli US Open: Jannik Sinner da una parte, Lorenzo Musetti dall'altra per un match che promette spettacolo. Lo riporta ilmessaggero.it