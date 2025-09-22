La voglia di chiudere il cerchio. Sono trascorsi circa tre anni dall’ultima affermazione nel massimo circuito internazionale e Lorenzo Musetti vuole interrompere il digiuno. Il toscano si è imposto quest’oggi nella seconda semifinale dell’ ATP250 di Chengdu. Sul cemento cinese, Lorenzo ha nettamente sconfitto in 65? di gioco il kazako Alexander Shevchenko per 6-3 6-1 e si è guadagnato per la seconda volta consecutiva l’accesso all’atto conclusivo di questo torneo. Musetti disputerà la settimana finale in carriera a livello ATP, la seconda di questo 2025 dopo quella persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti parla chiaro a Chengdu: “Sono qui per vincere il torneo”