Lorenzo Musetti parla chiaro a Chengdu | Sono qui per vincere il torneo
La voglia di chiudere il cerchio. Sono trascorsi circa tre anni dall’ultima affermazione nel massimo circuito internazionale e Lorenzo Musetti vuole interrompere il digiuno. Il toscano si è imposto quest’oggi nella seconda semifinale dell’ ATP250 di Chengdu. Sul cemento cinese, Lorenzo ha nettamente sconfitto in 65? di gioco il kazako Alexander Shevchenko per 6-3 6-1 e si è guadagnato per la seconda volta consecutiva l’accesso all’atto conclusivo di questo torneo. Musetti disputerà la settimana finale in carriera a livello ATP, la seconda di questo 2025 dopo quella persa contro lo spagnolo Carlos Alcaraz a Montecarlo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: lorenzo - musetti
Sinner-Musetti agli Us Open: Lorenzo teso, break immediato di Jannik Diretta 3-0
Lorenzo Musetti verso Wimbledon: “Non era scontata la mia presenza. Voglio difendere la semifinale del 2024”
Lorenzo Musetti è davvero sceso in campo con una giacca Bottega Veneta
Lorenzo Musetti ha vinto il 92% di punti con la prima nel match contro Shevchenko - X Vai su X
Alle 15.30 Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev, numero 3 al mondo, per accedere alla semifinale dell'ATP di Vienna Chi vincerà? - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Musetti parla chiaro a Chengdu: “Sono qui per vincere il torneo”; Sinner - Musetti, ecco chi vince. Non ci sono dubbi secondo i bookmaker. Le quote parlano chiaro. Ma nel tennis basta poco per stravolgere i pronostici; Goduria Musetti! Lorenzo rimonta ed elimina Tsitsipas, è semifinale.
Lorenzo Musetti parla chiaro a Chengdu: “Sono qui per vincere il torneo” - Sono trascorsi circa tre anni dall'ultima affermazione nel massimo circuito internazionale e Lorenzo Musetti vuole ... Lo riporta oasport.it
Jannik Sinner-Musetti US Open 2025: orario, precedenti e diretta tv gratis - L’orario del derby italiano tra Sinner e Musetti agli US Open 2025, i precedenti tra i due e dove vedere il match in tv in chiaro gratis. newsmondo.it scrive