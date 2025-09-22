Lorenzo Musetti alle Atp Finals? Cosa serve al tennista per qualificarsi
Lorenzo Musetti si avvicina alle Atp Finals 2025 di Torino. Grazie alla qualificazione in finale al 250 di Chengdu, in Cina, il 23enne di Carrara è infatti settimo nella Race che determina gli otto partecipanti al torneo dei maestri che si terrà nel capoluogo piemontese a novembre. Qualora dovesse riuscire a guadagnarsi un posto accanto a Jannik Sinner, già certo di partecipare, metterebbe a segno un nuovo record per il tennis azzurro: mai prima d’ora infatti il nostro Paese è riuscito a portare due atleti nella competizione riservata ai migliori otto del mondo. Un ulteriore conferma dell’età d’oro per il nostro movimento dopo il trionfo delle ragazze nella Billie Jean King Cup, corrispondente nel femminile alla Coppa Davis maschile. 🔗 Leggi su Lettera43.it
