Lorenzo Finn 4° ai Mondiali | Indicazioni per la gara in linea Il ct Villa | Dispiace difficile da accettare

Aspettative disattese. Lorenzo Finn voleva salire sul podio nella cronometro dei Mondiali U23 di ciclismo a Kigali. Lungo gli impegnativi 31,2 km in Ruanda, l’azzurrino ha concluso la sua prova col tempo di 39’33”, distante 1’08” dalla vetta occupata dallo svedese Jakob Söderqvist, favorito della vigilia. Lo scandinavo ha preceduto sul podio il neozelandese Nate Pringle (a 1’03”) e il francese Maxime Decomble (a 1’04”). Finn, al primo anno nella categoria citata, ha espresso dunque le proprie sensazioni, considerato il bronzo ad appena 4?: “ La gara è stata dura, mi dispiace per il podio mancato ma porto a casa indicazioni importanti per la prova in linea. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Finn 4° ai Mondiali: “Indicazioni per la gara in linea”. Il ct Villa: “Dispiace, difficile da accettare”

LIVE Ciclismo Mondiali ciclismo 2025 in DIRETTA | CHE BEFFA! Dominio di Soderqvist 4° Finn a 4? dall’argento.

