possibile ritorno di lord voldemort nella serie tv di harry potter. La saga cinematografica di Harry Potter ha lasciato un’impronta indelebile nell’immaginario collettivo grazie alle interpretazioni memorabili, in particolare quella di Ralph Fiennes nel ruolo di Lord Voldemort. Con l’annuncio dello sviluppo di una nuova serie televisiva da parte di HBO, si susseguono voci riguardanti il futuro del personaggio e le possibili innovazioni narrative. ritorno del villain e nuove interpretazioni. l’attesa per il nuovo volto di voldemort. Sebbene la maggior parte del cast sia già stato annunciato, la figura che interpreterà Voldemort nella produzione seriale rimane ancora sconosciuta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Lord Voldemort diventa lady nella nuova serie HBO di Harry Potter?