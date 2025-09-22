L' Orchestra sinfonica della Città metropolitana entra nelle scuole | oltre 40 eventi per il 2026
È stato presentato oggi il 'Progetto Scuole', promosso dall’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale. La programmazione prevede undici appuntamenti fino a dicembre e proseguirà per tutto il 2026 con oltre quaranta eventi dedicati. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: orchestra - sinfonica
Festival Correnti del Nera, all'anfiteatro romano di Terni l’orchestra sinfonica abruzzese e Roberto Molinelli portano i grandi del rock
La violinista Mussakhajayev con l’Orchestra Sinfonica
‘Fiorella sinfonica-live con orchestra’. Mannoia in concerto al parco due Ponti
Ci siamo! Domenica, l’Orchestra Sinfonica di Matera eseguirà “La Grande Musica Sinfonica”, il concerto inaugurale della stagione 2025, con Donato Renzetti, direttore d’orchestra, e Matteo Pierro, pianoforte solista. Perderselo sarebbe un peccato, vi aspettia - facebook.com Vai su Facebook
Un’orchestra sinfonica. (ora la spiego ) Brava Italia #Philippines #MWCH2025 #VolleyballMensWorldChampionship2025 #volleyball #italia - X Vai su X
L'orchestra Città metropolitana di Bari entra all'università - Trentadue concerti in diversi Comuni della Città metropolitana di Bari, ma anche nell'università Aldo Moro e nel Politecnico. Si legge su ansa.it
L'Orchestra metropolitana in concerto per i Vigili del fuoco - Martedì 8 aprile, alle ore 11, nel Teatro Piccinni di Bari, si terrà un nuovo appuntamento con il “Progetto scuole”, il ciclo di concerti dedicati agli studenti di ogni ordine e grado promossi ... Scrive rainews.it