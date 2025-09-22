L’opinione di chi era allo stadio I tifosi sono preoccupati | Pensiamo alla salvezza Appello a mister D’Angelo | Trovi una soluzione

"È uno Spezia troppo brutto per essere vero, sovrastato dagli avversari sul piano tecnico, tattico e fisico. Così non và!". Delusione e amarezza tra gli 8500 tifosi bianchi del 'Picco' per la disastrosa prestazione delle Aquile. "Siamo preoccupati in chiave salvezza". Non nasconde la rabbia Gianluca Borrini: "Prestazione inguardabile, troppo brutto per essere vero. Manovra lenta e macchinosa, con gli avversari che arrivavano prima su ogni pallone ed errori tecnici evidenti sotto porta e in fase difensiva. Squadra slegata, lunga, con un gioco davvero irriconoscibile. Mister D'Angelo è un grande allenatore, deve trovare al più presto una soluzione ai problemi che attanagliano la squadra, sembra quasi che i giocatori siano imballati fisicamente.

