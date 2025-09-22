Pisa, 22 settembre 2025 – L’Opera della Primaziale Pisana è stata invitata come relatrice al congresso europeo dei Dombaumeister EV, l’organizzazione che dal 1998 raccoglie architetti, scalpellini, restauratori e specialisti che rivestono ruoli di responsabilità nella manutenzione e conservazione dei maestosi complessi architettonici delle grandi cattedrali soprattutto del nord Europa. L’incontro, in programma a Londra dal 23 al 27 settembre 2025, vede tra i relatori Roberto Cela, dirigente tecnico dell’Opera della Primaziale Pisana e Manuel Rossi, Responsabile Patrimonio artistico, che porteranno nella città del Tamigi un contributo sulla cupola ellittica del Duomo di Pisa: un restauro concluso nel 2018 che ha unito ricerca storica, diagnostica dei materiali e conservazione degli apparati decorativi, diventando un caso di studio per la comunità internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Opera della Primaziale Pisana vola a Westminster per un congresso europeo