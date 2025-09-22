Lookman Inter Moretto svela | L’obiettivo dell’Atalanta ora è recuperarlo al 100% A gennaio non vuole cederlo ma in estate lo scenario cambia!

Lookman Inter, Moretto svela: «L’obiettivo dell’Atalanta ora è recuperarlo al 100%. A gennaio non vuole cederlo ma in estate.». La rivelazione. L’esperto di mercato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulla situazione di Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, dopo il lungo corteggiamento estivo da parte del calciomercato Inter. Il giocatore, nonostante le voci di trasferimento, è rimasto a Bergamo controvoglia, dimostrando ancora margini di adattamento alla squadra di Ivan Juric. Ieri, Lookman ha fatto il suo ritorno in campo per uno spezzone finale contro il Torino, a seguito delle scuse rivolte al tecnico per le assenze agli allenamenti e il comportamento dopo il mancato trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

