Lookman Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante nigeriano dell'Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il futuro di Ademola Lookman, attaccante dell' Atalanta, continua a essere al centro delle voci di mercato, ma, come ha spiegato l'esperto di mercato Matteo Moretto, l' Inter non ha mai riuscito a concludere la trattativa per l'attaccante nigeriano, e la situazione si è complicata con l'Atalanta. Intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sulla vicenda, confermando che la telenovela di mercato che ha coinvolto Lookman, con la potenziale destinazione all'Inter, non è andata a buon fine.

Lookman Inter, l'obiettivo dell'Atalanta è recuperarlo al 100%: per gennaio si apre questo scenario