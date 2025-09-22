Lookman Atalanta la Dea ha un piano preciso per il suo attaccante | niente cessione a gennaio ma… Rivelata la strategia per l’ex obiettivo della Juve

Lookman Atalanta, c’è un piano preciso da parte della Dea per l’attaccante nigeriano, accostato in passato anche al calciomercato Juve. Un caso chiuso, almeno fino a gennaio. Il futuro di Ademola Lookman sarà, per ora, ancora a Bergamo. A fare il punto sulla complessa situazione dell’attaccante nigeriano è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha svelato i retroscena di un’estate turbolenta e ha delineato la chiara strategia dell’ Atalanta: recuperare il giocatore al 100% e non cederlo nel mercato invernale. Il retroscena di un’estate turbolenta. La telenovela di mercato con l’ Inter non è andata a buon fine, l’ Atletico Madrid non ha mai presentato un’offerta scritta e le proposte arrivate dalla Turchia non convincevano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lookman Atalanta, la Dea ha un piano preciso per il suo attaccante: niente cessione a gennaio ma… Rivelata la strategia per l’ex obiettivo della Juve

lookman atalanta dea haCalciomercato Atalanta: Lookman caso a chiuso. E a gennaio… Le intenzioni del club - Le intenzioni del club nei confronti dell’attaccante nigeriano Dopo un’estate turbolenta, passata al centro di voci di mercato che lo voleva ... calcionews24.com scrive

lookman atalanta dea haLookman, telenovela finita: primi minuti stagionali con l’Atalanta - Lookman, telenovela finita: primi minuti stagionali con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano che voleva l’Inter a tutti i costi La partita tra Torino e Atalanta, valida per la quarta giornata di Seri ... Riporta calcionews24.com

