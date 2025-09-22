Lookman Atalanta la Dea ha un piano preciso per il suo attaccante | niente cessione a gennaio ma… Rivelata la strategia per l’ex obiettivo della Juve

Lookman Atalanta, c’è un piano preciso da parte della Dea per l’attaccante nigeriano, accostato in passato anche al calciomercato Juve. Un caso chiuso, almeno fino a gennaio. Il futuro di Ademola Lookman sarà, per ora, ancora a Bergamo. A fare il punto sulla complessa situazione dell’attaccante nigeriano è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha svelato i retroscena di un’estate turbolenta e ha delineato la chiara strategia dell’ Atalanta: recuperare il giocatore al 100% e non cederlo nel mercato invernale. Il retroscena di un’estate turbolenta. La telenovela di mercato con l’ Inter non è andata a buon fine, l’ Atletico Madrid non ha mai presentato un’offerta scritta e le proposte arrivate dalla Turchia non convincevano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

