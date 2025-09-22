M issione glamour. Oltre a cerimonie e pranzi eleganti, l’agenda di settembre 2025 si arricchisce di un altro attesissimo impegno. La Fashion Week, infatti, è alle porte. Come vestirsi, allora, per un evento della settimana della moda? Sfoderando outfit autunnali donna tanto chic quanto ricercati. Look street style d’autunno: 5 outfit da copiare dalla NYFW X Tra cocktail esclusivi, aperture di boutique e inviti a cena, il guardaroba della settimana più grandiosa dell’anno è chiamato a scaldare i motori. Dando forma a look che facciano sentire cool e a proprio agio, senza rinunciare a qualche colpo di testa o ad abbinamenti sopra le righe. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Look monocromatici, abbinamenti originali e accessori effetto wow. I segreti di stile per fare colpo durante la settimana della moda