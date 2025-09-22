Long weekend travestito da sciopero | una brutta sceneggiata

Chiamarlo sciopero è un insulto al buon senso. Quello del 22 settembre è soltanto un prolungamento del fine settimana, un «ponte» studiato a tavolino. Capita di lunedì e la tentazione di attaccarlo a sabato e domenica è fin troppo evidente. Altro che lotta sindacale: è un lungo weekend travestito da protesta, un espediente per garantirsi tre giorni filati senza lavoro. Ma il punto non è solo la furbizia del calendario. Manca il nesso con l'unica funzione seria dello sciopero: difendere i lavoratori, i loro salari, la loro sicurezza. Qui non c'è nulla di tutto questo. Non si sciopera per un contratto, per un rinnovo bloccato, per turni infernali o per cantieri insicuri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

