L’assassinio di Andryi Parubiy, ex presidente del Parlamento ucraino e figura di primo piano del nazionalismo radicale, è avvenuto a Leopoli il 30 agosto. In un primo momento la politica e i media occidentali hanno colto l’occasione per riproporre la consueta narrazione: un crimine con la “pista russa”. Titoli e dichiarazioni hanno evocato la mano lunga dei servizi di Mosca, quasi a voler ribadire l’idea di un’Ucraina sotto assedio non solo militare ma anche terroristico-sovversivo. Ma quando la realtà ha preso il sopravvento – con l’arresto di un cittadino ucraino, Mykhailo Stselnikov, che ha confessato l’omicidio per motivi personali legati alla morte del figlio al fronte – la vicenda è scivolata rapidamente nel silenzio. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L'omicidio Parubiy: caduta la pista russa, cala il silenzio che svela la crisi ucraina