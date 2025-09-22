L’omicidio di Hayati Aroyo il trio feroce e improvvisato e il taxi pagato dalla vittima ai presunti carnefici
Milano – Ha pagato il taxi a quelli che stavano andando ad ammazzarlo Hayati Aroyo, il 62enne turco massacrato con 30 coltellate nelle prime ore del 23 luglio e poi bruciato insieme all’alloggio di Sesto San Giovanni dove s’era appena trasferito, subaffittato da uno studente in vacanza che lo chiamava “Vittorio”. Così era noto, e anche come “Vito“, il sessantenne nel giro di feste che era solito organizzare, a base di escort, a volte, e sempre cocaina: ne comprava anche un etto a serata, da rivendere agli ospiti a prezzo maggiorato, ha raccontato un suo amico ai poliziotti della Squadra mobile di Milano, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Francesco Giustolisi e coordinati dal pm di Monza Marco Giovanni Santini, che tre giorni fa hanno portato in carcere il 33 enne Elvis Simoni e i coniugi Valentina Peroni ed Emanuele Paganini, 36 e 38 anni, entrambi con precedenti per truffa, coi quali l’albanese, con precedenti per droga, conviveva a Busto Arsizio intrattenendo, a giudicare dalle chat, una relazione almeno sentimentale e pochissimo segreta con la donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
