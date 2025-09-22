L' omicidio davanti alla farmacia l' autopsia conferma | Quattro colpi di pistola al torace per uccidere il cognato
Quattro colpi di pistola al torace. È così che è stato ucciso Stefano Gaglio, 39 anni e padre di due figli, lunedì scorso, davanti alla farmacia Sacro Cuore, all'angolo tra via Oberdan e piazza Principe di Camporeale, dove era impiegato come magazziniere. Ad aprire il fuoco, con una Colt Special. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - davanti
La scomparsa di Legari, Oliva davanti al giudice: è accusato di omicidio
Omicidio villa Pamphili, Kaufmann in Italia già nei prossimi giorni: entro metà luglio l’interrogatorio davanti al gip
L’omicidio a Sant’Ermo. Il caso arriva in aula. Indagato davanti al gup
La ricostruzione dell'omicidio davanti alla farmacia. Ecco il movente - facebook.com Vai su Facebook
La lite, l'omicidio davanti alla farmacia e le telefonate al poliziotto: "Il killer non è pazzo, deve stare in cella" https://ift.tt/HWatvce - X Vai su X
L'omicidio davanti alla farmacia, l'autopsia conferma: Quattro colpi di pistola al torace per uccidere il cognato; Omicidio Gaglio, i risultati dell'autopsia: «Ucciso con quattro colpi al torace»; Omicidio in piazza Principe di Camporeale a Palermo: lunedì l'autopsia sul corpo di Stefano Gaglio.
Omicidio Gaglio a Palermo, l’autopsia: quattro colpi di pistola - PALERMO – È stato raggiunto da quattro colpi al torace Stefano Gaglio, il magazziniere di 38 anni ucciso una settimana fa davanti alla farmacia Sacro Cuore tra via Oberdan e piazza principe di ... Si legge su livesicilia.it
Omicidio davanti alla farmacia, la sequenza drammatica del delitto FOTO - Il suo legale, l’avvocato Salvino Pantuso, ritiene che il suo assistito non possa restare in carcere perché è schizofrenico. Lo riporta livesicilia.it