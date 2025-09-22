Pubblichiamo il testo integrale dell’omelia dell’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia durante le celebrazione per la solennità di San Gennaro. Frasi e pensieri che ci fanno riflettere sulla crisi internazionale che riguarda tutti noi e non solo quei popoli afflitti da guerra e fame. Appelli che si legano anche alla protesta nazionale che oggi . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - L’omelia del cardinale Battaglia: “Il sangue di Gennaro si mescola a quello versato in Palestina, in Ucraina e nelle terre ferite”