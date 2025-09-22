Lombardia il Pd gioca d' anticipo sulle elezioni del 2028 e manda avanti l' ex sindaco di Brescia Del Bono
Già nella rosa del possibile candidato presidente di Regione Lombardia nel 2023 (gli fu poi preferito il milanese Pierfrancesco Majorino), Emilio Del Bono, già sindaco di Brescia e consigliere regionale in carica, guiderà il “laboratorio” del Partito democratico in vista delle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. Le abbiamo volute e ci stiamo preparando, per ospitarle al meglio. Siamo una squadra, che gioca per vincere ? #UnaRegioneDaRecord #LombardiaQuiPuoi Attilio Fontana Lombardia - facebook.com Vai su Facebook
Matteo Rossi, vicesegretario del Partito Democratico della Lombardia: "Partiamo il prossimo 27 settembre con Laboratorio Lombardia con la guida di Emilio Del Bono, già sindaco di Brescia, per costruir ..."
Lombardia, la protesta del Pd in aula: «Vuoi curarti? Con la destra aspetti o paghi» - La campagna di comunicazione precedere l'arrivo in Consiglio della legge di iniziativa popolare per riformare la sanità ... Si legge su milano.corriere.it