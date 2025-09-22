Lombardia assGuidesi | Siamo territorio più attrattivo per investimenti esteri
"Il nostro nuovo piano strategico si compone di una serie di iniziative che vogliamo intraprendere. Si parte dallo studio che abbiamo effettuato secondo cui oggi siamo il territorio più attrattivo a livello italiano per quanto riguarda gli investimenti dall'estero. Crediamo di avere un potenziale da esprimere". Così Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico.
La Lombardia punta 70 milioni sulle startup del territorio - Oltre 70 milioni di euro per sostenere le startup della Lombardia e spronare nuovi imprenditori a fondare la loro società nella regione.
"Lombardia Style", delibera approvata dalla Regione/ "Così valorizziamo l'attrattività del territorio" - Ecco tutti i dettagli dell'iniziativa La Giunta della Regione Lombardia ha