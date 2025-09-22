Logistica Ita Airways entra in Alis Guido Grimaldi | Traguardo strategico
Ita Airways, la principale compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in Alis, l’associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo del trasporto, della logistica, dei servizi alle imprese e della mobilità sostenibile. L’adesione è stata annunciata oggi nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi presso gli uffici della Compagnia a Fiumicino, alla presenza del presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, e del presidente di Alis Guido Grimaldi. Con l’ingresso di Ita Airways Alis consolida il suo ruolo cardine di aggregatore per tutti gli attori che lavorano per una solida ed efficiente mobilità sostenibile, nonché per la catena logistica ed i servizi alle imprese, rappresentando oggi oltre 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
