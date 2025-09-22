Logistica Ita Airways entra in Alis Guido Grimaldi | Traguardo strategico

Ildenaro.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Ita Airways, la principale compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in Alis, l’associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo del trasporto, della logistica, dei servizi alle imprese e della mobilità sostenibile. L’adesione è stata annunciata oggi nel corso di una  cerimonia ufficiale  svoltasi presso gli uffici della Compagnia a Fiumicino, alla presenza del  presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, e del presidente di Alis Guido Grimaldi. Con l’ingresso di Ita Airways Alis consolida il suo ruolo cardine di aggregatore per tutti gli attori che lavorano per una solida ed efficiente mobilità sostenibile, nonché per la catena logistica ed i servizi alle imprese, rappresentando oggi oltre 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: logistica - airways

Trasporti, Ita Airways entra a far parte di Alis; ITA Airways entra in ALIS: logistica e sostenibilità per spingere il made in Italy; Alis: ora c’è anche ITA Airways.

logistica ita airways entraTrasporti, Ita Airways entra a far parte di Alis - L'adesione è un ulteriore passo avanti per la collaborazione con i principali protagonisti della mobilità sostenibile ... Segnala msn.com

logistica ita airways entraITA Airways entra a far parte di ALIS. Insieme per promuovere il made in Italy nel mondo - (FERPRESS) – Roma, 22 SET – ITA Airways, la principale Compagnia aerea italiana, entra ufficialmente in ALIS, l’associazione di riferimento a livello nazionale ed europeo per il mondo del trasporto, d ... ferpress.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Logistica Ita Airways Entra