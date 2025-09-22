Lockheed svela Vectis il drone stealth che affianca i piloti umani
Negli ultimi anni la tecnologia dei droni militari ha subito un’accelerazione significativa, modificando il concetto tradizionale di difesa aerea. Recentemente, Skunk works, la divisione di Lockheed Martin nota per i progetti avanzati e riservati, ha annunciato il Vectis, un velivolo senza pilota. Questo drone è pensato per operare in sinergia con i caccia tradizionali, integrando capacità stealth, flessibilità operativa e funzioni multi-missione. Il Vectis e le sue capacità operative Il Vectis appartiene alla categoria dei Collaborative combat aircraft di gruppo 5, droni di grandi dimensioni in grado di operare ad altitudini superiori ai 5. 🔗 Leggi su Formiche.net
