Lockheed svela Vectis il drone stealth che affianca i piloti umani

Formiche.net | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni la tecnologia dei droni militari ha subito un’accelerazione significativa, modificando il concetto tradizionale di difesa aerea. Recentemente, Skunk works, la divisione di Lockheed Martin nota per i progetti avanzati e riservati, ha annunciato il Vectis, un velivolo senza pilota. Questo drone è pensato per operare in sinergia con i caccia tradizionali, integrando capacità stealth, flessibilità operativa e funzioni multi-missione. Il Vectis e le sue capacità operative Il Vectis appartiene alla categoria dei Collaborative combat aircraft di gruppo 5, droni di grandi dimensioni in grado di operare ad altitudini superiori ai 5. 🔗 Leggi su Formiche.net

lockheed svela vectis il drone stealth che affianca i piloti umani

© Formiche.net - Lockheed svela Vectis, il drone stealth che affianca i piloti umani

In questa notizia si parla di: lockheed - svela

Vectis: Lockheed Martin svela il suo drone da combattimento autonomo.

lockheed svela vectis droneLockheed svela Vectis, il drone stealth che affianca i piloti umani - Negli ultimi anni la tecnologia dei droni militari ha subito un’accelerazione significativa, modificando il concetto tradizionale di difesa aerea. Riporta formiche.net

lockheed svela vectis droneVectis: Lockheed Martin svela il suo drone da combattimento autonom - Vectis nuovo drone stealth di Lockheed Martin Skunk Works per il programma CCA - Come scrive aviation-report.com

Cerca Video su questo argomento: Lockheed Svela Vectis Drone