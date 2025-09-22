Lo Stato delle Cose riparte con Santoro Vannacci Boschi e un’inchiesta su Garlasco

Torna questa sera Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti che dalle 21.20 su Rai 3 dovrà fare i conti con una nuova direzione: il talk show, nato sotto Rai Cultura, passa infatti all’ Approfondimento guidato da Corsini. Non senza sconti: i tagli Rai hanno coinvolto anche Giletti, che ha perso ben sette prime serate. Anticipazioni e ospiti del 22 settembre 2025. Il format resta però invariato e si aprirà con un faccia a faccia con Michele Santoro, che sarà protagonista del lunedì di Rai 3 per molte puntate. Nella prima parte è previsto anche un collegamento con una barca della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

